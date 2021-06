Arriva il “bonus acqua potabile” per evitare lo spreco del bene primario

Caprarola - Erogato dall'agenzia delle entrate per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica

Caprarola – (f.f.) – Arriva il bonus acqua potabile. È erogato dall’agenzia delle entrate per evitare lo spreco del bene primario.

L’autobotte con l’acqua potabile

Un’iniziativa dell’agenzia delle entrate per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.

È previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di filtraggio, mineralizzazione o raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. Strumenti finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Per ottenere il credito d’imposta, è necessario tener in considerazione il periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche. 5000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

Le spese sostenute devono essere documentate da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

28 giugno, 2021