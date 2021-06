“Bordoni vive sulla luna o nella regione leader nella lotta alla pandemia?”

Roma - Interviene Marta Bonafoni, capogruppo della Lista civica Zingaretti nel consiglio regionale del Lazio

Roma – “Appaiono surreali e completamente slegate dalla realtà le affermazioni del consigliere capitolino leghista Davide Bordoni a proposito della lotta al Covid condotta fin qui dalla regione Lazio.

Davvero, ma il consigliere capitolino Bordoni dove ha vissuto in questo ultimo anno e mezzo di pandemia, sulla luna? L’esponente leghista evidentemente in ansia da prestazione elettorale accusa il presidente Zingaretti di non far passare il Lazio in zona bianca.

Ma lo sa Bordoni che l’attribuzione dei colori alle Regioni le decide il Governo? Ma lo sa Bordoni che il Lazio è la Regione italiana con più giorni in zona gialla? Ma lo sa Bordoni che il Lazio, proprio grazie alla Giunta Zingaretti, è leader in Italia alla lotta al Covid? Evidentemente queste cose Bordoni fa finta di non saperle o addirittura, ed è peggio, non le sa. Diversamente si sarebbe complimentato con la Giunta Zingaretti evitando questa brutta figura”.

Così in una nota Marta Bonafoni, capogruppo della Lista civica Zingaretti nel consiglio regionale del Lazio.

3 giugno, 2021