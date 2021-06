Borse di studio per studenti in difficoltà a causa del Covid-19

Roma - Sussidi per sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni vittime della crisi economico-sociale

Roma – (f.f.) – È online il bando per ottenere le borse di studio. I destinatari sono studenti vittime della crisi causata dall’emergenza da Covid-19. L’obiettivo è di alleviare il carico economico delle famiglie in difficoltà. I problemi potrebbero incidere sul percorso di studi dei propri figli.

La Cciaa, ovvero la camera di commercio di Roma, lancia il bando “borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa della pandemia da Covid-19”. Un contributo per aiutare le famiglie in difficoltà e permettere alle nuove generazioni di continuare i percorsi formativi.

Il numero complessivo dei sussidi da assegnare è pari a 100. Metà sono destinati agli studenti universitari. I restanti, sono per gli studenti frequentanti istituti tecnici superiori post diploma. L’importo è di 2000 euro per gli universitari, 800 euro per gli altri.

I beneficiari devono essere regolarmente iscritti all’anno 2020-2021 e attestare di trovarsi in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica. Tali difficoltà compromettono la prosecuzione o l’avvio degli studi delle nuove generazioni.

La perdita o la sospensione dell’attività di un genitore nel 2020, la perdita del 30% di fatturato o il decesso di un genitore causa Covid-19 sono circostanze ammissibili per poter fare la richiesta. La domanda deve essere inviata entro il 29 ottobre 2021 all’indirizzo pec. In allegato tutti i documenti richiesti.

Nell’oggetto della mail va indicato il nome e cognome del richiedente.

