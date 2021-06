Bugo vince in tribunale contro Morgan: “Illecita la modifica della canzone”

Milano - Marco Castoldi dovrà rimuovere dalla sua pagina Instagram tutti i contenuti illeciti legati al brano “Sincero"

Milano – Bugo vince in tribunale contro Morgan.

Morgan

La modifica del testo di Sincero da parte di Morgan, che comportò l’esclusione della coppia dal festival di Sanremo 2020, è stata “illecita”. È quanto hanno stabilito i giudici del tribunale di Milano, per cui la deformazione delle parole della canzone sia nel corso della serata, sia successivamente attraverso la diffusione su Instagram di esecuzioni dell’opera con il testo modificato da parte di Morgan, viola i diritti economici degli editori e i diritti morali dei coautori.

In una nota la Mescal, etichetta discografica di Bugo fa sapere che: “Il tribunale di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza proposto nei confronti di Marco Castoldi in arte Morgan da Edizioni Curci e Tetoyoshi Music Italia quali editori e dagli autori dell’opera Sincero” e conclude: “Il tribunale ha quindi ordinato a Morgan di rimuovere dalla sua pagina Instagram tali contenuti illeciti, gli ha ordinato di cessare future associazioni dell’opera Sincero al testo modificato e deformato e ha disposto una penale a suo carico per ogni violazione di tali provvedimenti”.

24 giugno, 2021