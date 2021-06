“Buon lavoro ai volontari della protezione civile impegnati durante il passaggio della Mille miglia”

Viterbo - Interviene il consigliere comunale delegato ai Rapporti con le associazioni di protezione civile Antonio Scardozzi

Antonio Scardozzi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I volontari della protezione civile del gruppo comunale di Viterbo, di Tuscia Viterbo, dell’associazione nazionale carabinieri e della confraternita della Misericordia Grotte Santo Stefano impegnati lungo il percorso del passaggio della Mille miglia per fornire indicazioni e informazioni ai cittadini.

Ne dà notizia il consigliere comunale delegato ai Rapporti con le associazioni di protezione civile Antonio Scardozzi.

“Auguro buon lavoro a tutti i volontari dei gruppi di protezione civile – dichiara Scardozzi – che nella giornata di domani, 17 giugno, già a partire dalla mattina, saranno sul campo per fornire un importante e utile servizio ai cittadini, prima e durante il passaggio della 1000 Miglia. Una collaborazione preziosa per un evento prestigioso, quest’anno, per la prima volta, in versione pomeridiana”.

Comune di Viterbo

16 giugno, 2021