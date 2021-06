Inviate a Valeria Ciarambino due buste con proiettili e un messaggio intimidatorio

Napoli - La prefettura sta valutando la possibilità di assegnare una scorta alla vicepresidentessa del Consiglio regionale della Campania

Condividi la notizia:











Napoli – Due buste con proiettili e un messaggio intimidatorio, anonimo, sono state recapitate a Valeria Ciarambino, politica del Movimento 5 stelle e vicepresidentessa del Consiglio regionale della Campania.

Valeria Ciarambino

Le buste sono state inviate lo scorso lunedì e sono state bloccate durante i controlli negli scanner del Centro di smistamento di Poste italiane, che ha immediatamente allertato la polizia. A informare Ciarambino della vicenda sono state proprio le forze dell’ordine. La prima busta conteneva due proiettili, senza nessuna lettera. La seconda, invece, un proiettile e un messaggio anonimo che intima alla politica di “stare zitta”.

Secondo quanto riporta l’Ansa, Ciarambino avrebbe raccontato alla digos di non aver mai ricevuto in passato minacce. La prefettura starebbe valutando la possibilità di assegnare una scorta alla vicepresidentessa del Consiglio regionale della Campania.

Molti i messaggi di solidarietà che sono stati inviati a Valeria Ciarambino. “La mia vicinanza, il mio massimo sostegno a Valeria Ciarambino per le ignobili minacce ricevute in questi giorni – ha scritto su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte -. Valeria “non starà zitta” e posso garantire che il Movimento sarà sempre al suo fianco, in prima linea, per combattere malaffare e corruzione. Coraggio Valeria”.

Condividi la notizia:











18 giugno, 2021