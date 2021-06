Caffeina arriva a Caprarola con Aldo Cazzullo, Piero Pelù, Enrico Mentana e Francesco De Gregori

Cultura - A palazzo Farnese, dal 29 giugno al 4 luglio, anche Di Paolo, Massini, Catena Fiorello, Bottura, Iaia Forte e tanti altri

Caprarola – I giardini di Palazzo Farnese

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Si terrà dal 29 giugno al 4 luglio la 15esima edizione di Caffeina, in veste Oro festival, a Caprarola. Il rinascimentale palazzo Farnese ospiterà incontri con gli autori, spettacoli, musica, letteratura, giornalismo e saggistica.

La partenza è per la rock-reading “A riveder le stelle”: Piero Pelù e Aldo Cazzullo sono i protagonisti di un’opera contemporanea che celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Dopo la prima nazionale in piazza Santa Croce a Firenze, “il Sommo Poeta come non l’avete mai visto” arriva sulla spianata d’armi del palazzo.

Il 30 giugno Caffeina vedrà l’incontro con Francesco De Gregori per presentare il libro “I testi. La storia delle canzoni”: un viaggio nella poetica del Principe in un’occasione più unica che rara. Con Stefano Massini, il 1 luglio, arriva in scena il suo “Manuale di sopravvivenza”: una riflessione ironica, brillante e amara sul post pandemia. Mentre venerdì 2 luglio il sestetto guidato da Gabriele Coen – Raffaella Siniscalchi presenterà l’omaggio a “Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore”, un’esecuzione delle musiche scritte dal grande compositore per l’altrettanto celebre regista.

Sabato 3 luglio palco e microfono a Enrico Mentana (alle 21): il direttore del Tg La7 e fondatore di Open discuterà di “Webeti e fake news”. A seguire lo spettacolo teatrale di Iaia Forte e Annalisa Canfora, “Scrivi sempre a mezzanotte – Lettere d’amore tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West”. Chiusura domenica 4 luglio con il geologo Mario Tozzi per presentare “Uno scomodo equilibrio. Uomini, virus e pandemie”. Il finale è affidato al concerto degli Hotel Supramonte (alle 22,30) con “Omaggio a Fabrizio De André”.

Oltre agli eventi serali, Caffeina Oro festival 2021 presenta nel pomeriggio numerosi autori, a partire dalle 16,30. Tra i tanti, il 29 giugno saranno a Caprarola Ritanna Armeni, Catena Fiorello e Concetto Vecchio; il 30 Paolo Di Paolo, il primo luglio Alessandro Ricci e Carlotta Bilardi, oltre a Fiamma Arditi. Il 2 luglio l’incontro con Luca Bottura, il 3 Giuseppe di Piazza e Giovanni Scifoni, il 4 luglio Diego De Silva.

Il programma completo è sul website di Caffeina festival (www.caffeinafestival.it). Le prevendite per tutti gli spettacoli sono su diyticket.it.

21 giugno, 2021