Cala il sipario sul campionato della Flaminia, oggi l’ultimo match sul campo del Trastevere

La 34esima giornata del girone E si gioca oggi alle 16 - I civitonici già salvi fanno visita alla seconda della classe

Sport – Calcio – Flaminia – Un particolare dello stadio Madami di Civita Castellana

Roma – Anche il campionato della Flaminia chiude i battenti.

Ultima giornata per il girone E di serie D, che vede la squadra di Rambaudi impegnata contro il Trastevere.

Sul campo della seconda in classifica, ormai sicura di un piazzamento nella griglia playoff, i civitonici proveranno a terminare al meglio una stagione difficile ma che li ha visti conquistare la salvezza diretta con tre giornate d’anticipo.

Niente altro da chiedere al campionato, dunque. Ma un match da affrontare con la mente libera per provare a regalare ai tifosi l’ultima gioia prima dell’arrivederci.

Il fischio d’inizio, in contemporanea con tutti gli altri campi del raggruppamento, è in programma per le 16 sotto la direzione di Riccardo Fichera di Milano. Ad assistere l’arbitro, Michele Desiderato di Barletta e Marco Alfieri di Prato.

16 giugno, 2021