Rieti - Carabinieri - Due persone denunciate e altre tre ancora da identificare

Condividi la notizia:











Rieti – Calci, pugni e spray urticante dopo una lite, due denunce.

Due fratelli di nazionalità rumena, rispettivamente titolare e operaio di un’azienda boschiva, insieme ad altre tre persone, si sarebbero resi responsabili di una furibonda lite con un’altra famiglia, sempre di nazionalità rumena, “aggredendo – si legge nella nota dell’Arma – marito, moglie e figlio con calci, pugni e facendo uso di spray urticante, tanto da procurare a due di loro lesioni personali guaribili di dieci e tre giorni e costringendoli alle cure sanitarie.

La lite è scaturita da motivi legati all’attività lavorativa e a questioni economiche, difatti anche gli aggrediti sono titolari e operai di altra azienda boschiva. L’aggressione, oltre che fisica, è poi proseguita a mezzo minacce attraverso messaggi telefonici”.

I carabinieri della stazione di Poggio San Lorenzo, sono riusciti ad identificare i due fratelli i quali, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Rieti per i reati di percosse, lesioni personali e minaccia.

“Le indagini – si legge nella nota – non sono però concluse, infatti, sono in atto ulteriori accertamenti dei carabinieri di Poggio San Lorenzo, per identificare gli altri tre autori dell’aggressione”.

Condividi la notizia:











10 giugno, 2021