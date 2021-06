Calci, schiaffi e raffica di pugni nel centro storico

Viterbo - Rissa in piazza del Comune - Il video che ha portato all'individuazione e alla denuncia di tre giovani

Condividi la notizia:











Viterbo – (r.s.) – Rissa in piazza del Comune, il video che ha portato all’individuazione di tre delle persone coinvolte. “I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile – spiega l’Arma di Viterbo con una nota -, dopo aver analizzato le immagini di un video condiviso in rete e aver ascoltato diversi testimoni, hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine: uno di 27 anni, uno di 33 e un altro di 38, tutti residenti a Viterbo”.

Nelle immagini, datate 22 maggio, animi surriscaldati tra un uomo in maglia verde e un gruppo di giovani. “Erano circa le 18,30 di un sabato pomeriggio – ricostruiscono i carabinieri – quando alcuni ragazzi, alcuni in stato di alterazione, ritrovatisi fuori ad un bar in piazza del Plebiscito, hanno iniziato a discutere animatamente”.

Qualcuno tenta di far da paciere. Ma “a nulla – spiegano i militari – è valso l’intervento dei cittadini e del gestore del bar che hanno cercato di dissuadere i giovani”. Eppure sembrava tutto finito quando l’uomo in maglia verde, dopo aver ricevuto uno spintone, sale nella propria auto. Dopo pochi secondi, però, scende nuovamente e di corsa si dirige verso i ragazzi. Viene subito accerchiato. Volano prima un paio di calci e di schiaffi. Poi parte una raffica di pugni in testa da circa cinque persone, una delle quali sembra avere tra le dita anche un oggetto. “Il gruppo – riportano i carabinieri – è ricorso alle mani dando corso a una rissa coinvolgendo più persone, pure soggetti che nulla avevano a che fare in quel momento e che erano semplicemente seduti al tavolo”. Alla fine l’uomo in maglia verde finisce sul cofano dell’auto e risale nell’abitacolo.

Il tutto è avvenuto nel cuore del centro storico, sotto palazzo dei Priori, sede del comune, e a due passi da corso Italia. Tra decine di passanti e persone sedute al bar, alcune delle quali urlanti. “Sono in corso – fanno sapere i carabinieri – ulteriori accertamenti per identificare i restati soggetti”.

Articoli: Rissa a piazza del Comune, individuati e denunciati in tre – Alterco a piazza del Comune finisce con un calcio a una macchina

Condividi la notizia:











24 giugno, 2021