In calo l’incidenza, sale leggermente l’rt nazionale

Coronavirus - Tutte le regioni a basso rischio, tranne Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Molise

Roma – Ancora in calo l’incidenza, ma sale leggermente a 0,69 l’indice rt nazionale. La scorsa settimana era a 0,68.

Coronavirus – Mascherine all’aperto

È quando emerge dall’ultimo monitoraggio Covid dell’Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute relativo alla settimana dal 7 al 13 giugno. La discesa dell’incidenza nazionale settimanale negli ultimi 7 giorni si è attestata a 17 casi per 100mila abitanti rispetto ai 25 del periodo precedente.

“L’incidenza – si legge nel report – , sia sull’intero territorio nazionale che in tutte le regioni e province autonome continua a diminuire ed è sotto il 50 per 100mila abitanti ogni 7 giorni. L’effettuazione di attività di tracciamento sistematico possono consentire una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. La pressione sui servizi ospedalieri si conferma al di sotto della soglia critica in tutte le regioni e province autonome e la stima dell’indice di trasmissibilità rt medio calcolato sui casi sintomatici è stabilmente al di sotto della soglia epidemica”.

Tutte le regioni sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020 tranne tre: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Molise, a rischio moderato.

Da lunedì 21 giugno saranno venti le regioni e province autonome in zona bianca. Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Pa Bolzano, Sicilia e Toscana si uniranno a tutte le altre che sono entrate nella zona con minori restrizioni nelle scorse settimane. La Valle d’Aosta dovrebbe essere l’unica regione a restare in zona gialla anche se il 28 giugno se dovesse confermare la prossima settimana l’incidenza dei casi sotto i 50 casi per 100mila abitanti potrebbe diventare anche lei bianca.

18 giugno, 2021