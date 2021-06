Camera penale, l’avvocato Roberto Alabiso confermato presidente

Viterbo - Confermati per il biennio 2021-2023 anche Remigio Sicilia e Marco Russo - New entry Andrea Racioppa e Domenico Gorziglia

Condividi la notizia:











Viterbo – (sil.co.) – Rinnovate le cariche della camera penale, riconfermato alla presidenza l’avvocato Roberto Alabiso. Vicepresidente Remigio Sicilia: addetto alla convegnistica Marco Russo; segretario Domenico Gorziglia; tesoriere Andrea Racioppa.

Si è tenuta ieri mattina la riunione dell’assemblea degli iscritti della camera penale “Ettore Mangani Camilli” di Viterbo che aveva all’ordine del giorno, tra l’altro, il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2021-2023.

Dopo la lunga e articolata relazione del presidente uscente Alabiso, l’assemblea ha approvato all’unanimità sia la relazione, sia il bilancio presentato dalla consigliera tesoriera, avvocato Ada Baiocchini. All’esito delle due approvazioni, si è svolta la fase elettorale.

A fronte dei soli cinque candidati per i cinque posti liberi per il consiglio, l’assemblea all’unanimità ha deliberato il voto per acclamazione, senza nessun contrario.

Sono stati quindi eletti al consiglio direttivo l’avvocato Roberto Alabiso, l’avvocato Remigio Sicilia, l’avvocato Marco Russo, l’avvocato Andrea Racioppa e l’avvocato Domenico Gorziglia. New entry Gorziglia e Racioppa, mentre per gli altri si tratta di riconferme.

Terminata l’assemblea, si è immediatamente riunito il nuovo consiglio direttivo che come primo atto ha disposto gli incarichi, con la conferma dell’avvocato Roberto Alabiso alla presidenza della camera penale per il biennio 2021-2023. L’avvocato Remigio Sicilia è stato confermato vicepresidente. L’avvocato Marco Russo è stato confermato consigliere addetto alla convegnistica. L’avvocato Domenico Gorziglia è stato nominato segretario. L’avvocato Andrea Racioppa, infine, è stato nominato tesoriere.

“Si è trattato di un successo personale e di squadra che ha confermato il buon lavoro fatto negli ultimi due anni in favore degli iscritti e di tutti gli avvocati penalisti del foro di Viterbo”, il commento del presidente e dei quattro consiglieri della camera penale di Viterbo.

Condividi la notizia:











19 giugno, 2021