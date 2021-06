Camion in fiamme, chiuso il casello di Fiano Romano sulla A1

Cronaca - Autostrade consiglia l'uscita a Castelnuovo di Porto

Fiano Romano – A1: camion in fiamme a Fiano Romano. Chiuso al traffico, il casello autostradale sia in entrata, sia in uscita.

Il mezzo si è incendiato poco prima delle 15 di oggi e al momento non sono note le cause.

Autostrade consiglia Castelnuovo di Porto come uscita, lo stesso casello pure in entrata per chi va verso il grande raccordo anulare di Roma. In zona si è levata, una nube nera di fumo.

Pare che le fiamme abbiano danneggiato alcuni ingressi del casello di Fiano Romano.

19 giugno, 2021