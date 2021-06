Camion in fiamme, l’autista rimasto incastrato nella cabina

Tragedia sulla A12 - Civitavecchia - La vittima aveva 56 anni - L'autostrada è rimasta paralizzata per tutta la giornata

Civitavecchia – È rimasto incastrato nella cabina del suo camion, che dopo essersi ribaltato si è incendiato. G.M., 56 anni, è morto carbonizzato.

La tragedia intorno alle 10 di ieri sulla A12. Per cause ancora d’accertare, l’autotreno che trasportava legname avrebbe urtato il guardrail per poi ribaltarsi e incendiarsi. Il drammatico incidente è avvenuto al chilometro 63,700, in direzione Roma.

Per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Il gruppo da taglio dei vigili del fuoco di Civitavecchia, intervenuti sul posto, hanno estratto il corpo carbonizzato dalla cabina del camion. G.M. era di Ferentino, in provincia di Frosinone.

Oltre ai vigili del fuoco, entrati in azione con due automezzi, il capoturno provinciale e il funzionario di guardia, è intervenuto il personale sanitario e di Autostrade per l’Italia. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Gli agenti della polizia stradale di Ladispoli si sono occupati dei rilievi, della ricostruzione della dinamica dell’incidente e della gestione del traffico. L’autostrada è rimasta paralizzata per ore. Entrambe le carreggiate sono rimaste chiuse fino alla bonifica e messa in sicurezza dell’area della tragedia.

La carreggiata nord è stata riaperta nel pomeriggio di ieri, mentre il tratto tra Civitavecchia Porto e Civitavecchia Nord, in direzione Roma, è rimasto chiusa fino in serata.

19 giugno, 2021