Napoli - Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della regione Vincenzo De Luca: “Se la vaccinazione prosegue con questo ritmo andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi”

Napoli – In Campania le mascherine restano obbligatorie anche all’aperto. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

“L’uso delle mascherine resta obbligatorio, sul territorio regionale – recita l’ordinanza -, in ogni luogo non isolato – ad centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, o nei trasporti pubblici all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.

“L’uso delle mascherine all’aperto – prosegue – resta obbligatorio in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti”.

Vincenzo De Luca

“Se prosegue così la vaccinazione a Napoli andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi, dopo settembre – ha detto De Luca -. Nel territorio della Asl Napoli 1 tra i tanti cittadini convocati per la seconda dose o anche la prima si sono presentati un numero limitatissimo, ad oggi per quanto riguarda la Asl Napoli 1 centro su 839mila cittadini residenti e vaccinabili vi sono 317mila mancate adesioni”.

“È un dato non sostenibile – ha aggiunto il governatore campano -. Continua la gestione scorretta della distribuzione dei vaccini. Nel Lazio, che ha la stessa popolazione della Campania, vanno 240mila dosi in più rispetto a noi. Mi sono anche stancato di sottolineare la scorrettezza del Commissario e del ministero della Salute. È una vergogna, sono irresponsabili”.

25 giugno, 2021