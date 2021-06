Campi estivi, si parte il 28 giugno

Vetralla - La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i minori da 4 a 16 anni

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Vetralla organizza il campo ricreativo estivo gratuito a partire dal 28 giugno al 27 agosto 2021 per i minori dai 4 ai 16 anni. Sono previsti 4 turni di due settimane ciascuno dal lunedì al venerdì dalle8 alle 13,15 per quattro giorni settimanali e dalle 8 alle 17 per un giorno a settimana con pranzo al sacco.

Primo turno dal 28 giugno al 9 luglio; secondo turno dal 12 al 23 luglio; terzo turno dal 26 luglio al 6 agosto; quarto turno dal 16 al 27 agosto.

Sono previste attività ludiche ed educative( giochi di gruppo, animazione libera e strutturata, laboratorio cucina, attività sportive ecc.) attività di piscina con trasporto con scuolabus comunali, escursioni presso luoghi di interesse nel comune di Vetralla con attività ludico-ricreative.

Le iscrizioni potranno essere presentate entro la prima settimana da inizio del corso a partire dal 16 giugno fino al 7 agosto tramite mail al protocollo@comune.vetralla.vt.it o tramite pec al comune.vetralla@legalmail.it oppure consegnate agli uffici dei servizi sociali in piazza san severo Vetralla dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 previo appuntamento.

La modulistica per le adesioni potrà essere scaricata direttamente dal sito istituzionale del comune di Vetralla.

