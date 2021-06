Il cantautore nepesino Farnese si esibirà nei Giardini Luzzati di Genova

Musica - Il prossimo 25 giugno, in occasione della serata di apertura del Balena festival - Saranno ospiti, tra gli altri, artisti del calibro di Willie Peyote, The Zen Circus, Psicologi, Ministri, Frah Quintale

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Il prossimo 25 giugno, in occasione della serata di apertura del Balena festival, il cantautore viterbese Farnese si esibirà nei meravigliosi Giardini Luzzati di Genova.

Farnese

Una data importante per il giovane musicista di 23 anni che avrà l’occasione di suonare in una kermesse dove, tra gli altri, saranno ospiti artisti del calibro di Willie Peyote, The Zen Circus, Psicologi, Ministri, Frah Quintale.

Farnese, pseudonimo di Pierpaolo C., residente a Nepi, sarà l’unico esponente della Tuscia viterbese a salire sul palco e lo farà accompagnato da Folcast, cantautore romano noto soprattutto per essere risultato tra i 6 vincitori di Sanremo giovani ed essersi piazzato al terzo posto tra le “nuove proposte” in occasione della 71esima edizione della kermesse.

Farnese, nella giornata di ieri, è entrato ufficialmente a far parte della squadra di musicisti dell’etichetta ligure Pioggia Rossa Dischi.

La giusta occasione per tornare a suonare dal vivo in attesa dell’uscita del suo extended play.

Farnese press

16 giugno, 2021