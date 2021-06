Caso Denise Pipitone, Maria Angioni indagata per false dichiarazioni

Mazara del Vallo - L'ex pm di Marsala in carica nel 2004 si occupò della scomparsa della bambina

Mazara del Vallo – Caso Denise Pipitone. L’ex pm, Maria Angioni, è indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero.

L’ex pubblico ministero di Marsala, ora in carica a Sassari come giudice del lavoro, è indagata per aver rilasciato false testimonianze al pubblico ministero dalla procura di Marsala. Oggi è stata interrogata. Proprio lei, Maria Angioni, che si era occupata del caso della piccola Denise, la bambina sparita il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo.

A seguito delle sue dichiarazioni rilasciate ai media, i magistrati hanno deciso di ascoltarla come testimone. Le accuse lanciate in tv sono diventate oggetto di indagine.

Nel corso del nuovo colloquio avuto con i magistrati, l’ex pm non ha ritrattato quanto dichiarato in precedenza.

Anzi, conferma quanto detto nei giorni scorsi ai microfoni delle trasmissioni televisive riguardo le gravi lacune nelle indagini sulla scomparsa della bambina.

Ma le circostanze riferite dalla donna non hanno trovato riscontro nell’inchiesta. Incriminata per false dichiarazioni a pm.

22 giugno, 2021