Catanzaro - Si nascondeva in un b&b dotato di palestra

Condividi la notizia:











Polizia

Catanzaro – Catturato un boss della ‘ndrangheta, era latitante da 2 anni.

Un boss della ‘ndrangheta, 70enne, latitante sfuggiti alla cattura durante il maxi blitz Rinascita-Scott del dicembre 2019, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Catanzaro. Èconsiderato un esponente di spicco del clan Mancuso.

“L’abitazione in cui dimorava il latitante, attigua a un b&b – ha detto il capo della squadra mobile – si trova in luogo impervio, circondato da vicoletti pedonali, un’area verde e un dirupo. Non ha opposto resistenza e ha ammesso le proprie generalità”.

Gli inquirenti hanno spiegato che durante la perquisizione della casa sono stati trovati giornali, cruciverba e libri, oltre a una piccola palestra domestica con panche e bilanciere per aiutare il latitante a fare movimento nonostante la reclusione forzata.

Condividi la notizia:











15 giugno, 2021