Cerca di salvare il cane sfuggito sui binari, 33enne muore travolto da un treno

Venezia - La vittima era insieme a una ragazza, sotto choc dopo l'episodio

Venezia – Ha cercato di salvare il cane che era finito nei binari, ma è stato investito da un treno e ha perso la vita.

Ne dà notizia il Corriere del Veneto. La drammatica vicenda è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato sui binari all’altezza di Porto Margherita, tra le stazioni di Venezia Santa Lucia e Mestre. Secondo quarto riporta il quotidiano, l’uomo, di 33 anni, era in compagnia di una ragazza. Sembrerebbe che stessero camminando con tre cani e che uno di questi sia sfuggito di mano verso i binari.

L’uomo ha cercato di raggiungere il cane per metterlo in salvo, ma è stato travolto insieme all’animale da un convoglio da un treno regionale che stava viaggiando in direzione di Verona. La ragazza che era insieme al 33enne è rimasta sotto choc per l’episodio. Sempre stando a quanto riporta il Corriere del Veneto, la ragazza avrebbe urlato e le sue grida sarebbero state sentite da alcune persone in attesa poco distanti da lì dell’autobus per Venezia. Sarebbe stato, infatti, un autista di autobus a prestare il primo soccorso alla ragazza.

Sono attualmente in corso le indagini della polizia.

19 giugno, 2021