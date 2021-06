Christian Eriksen verrà dimesso in giornata

Sport - Ieri gli è stato impiantato un defibrillatore cardiaco - Nelle prossime settimane i medici valuteranno se rimuovere il dispositivo o renderlo permanente

Sport – Christian Eriksen, il calciatore 29enne danese che ha avuto un arresto cardiaco in campo durante il match con la Finlandia, verrà dimesso in giornata dall’ospedale di Copenaghen.

Nella giornata di ieri, con un intervento è stato impiantato nel calciatore un defibrillatore cardiaco, un sistema di protezione che regolarizza l’aritmia cardiaca. Bisognerà ora capire se il defibrillatore sarà temporaneo o permanente. Secondo quanto riporta Sky Sport, i medici valuteranno tra due o tre settimane l’andamento e decideranno se rimuovere o il dispositivo o lasciarlo.

Il futuro di Eriksen con la maglia dell’Inter, o più in generale in Serie A, dipenderà proprio dal defibrillatore cardiaco. Qualora questo sistema protettivo dovesse diventare permanente, il calciatore danese non potrà più giocare in Italia. Il protocollo del Comitato organizzativo cardiologico per l’idoneità sportiva (Cocis), infatti, aggiornato nel 2017, non permette la possibilità di praticare sport da contatto con un defibrillatore attaccato al cuore. In altri paesi è invece possibile giocare a calcio anche con un dispositivo come questo.

18 giugno, 2021