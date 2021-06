Cinema sotto le stelle a piazza Matteotti

Civita Castellana - Oltre alle dirette della nazionale agli Europei, numerose proiezioni di film fino a fine luglio

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Per l’iniziativa “Cinema sotto le stelle”, il maxischermo allestito in piazza Matteotti continua ad offrire un ampio e vario programma, misto tra cinema ed eventi sportivi, da gustare all’aria aperta nelle sere d’estate.

Una proposta messa a disposizione, in modalità completamente gratuita, dall’amministrazione comunale, per la cittadinanza. Oltre alle dirette della Nazionale agli Europei di calcio 2021, numerose anche le proiezioni di film.

Civita Castellana – Piazza Matteotti

Il “salotto” di piazza Matteotti, venerdi 18 giugno alle 21,30 proporrà “Coco”, film d’animazione di nota fama, sabato 20 alla 18 la partita Italia-Galles per il terzo incontro della nazionale agli Europei di calcio, poi il 25 alle 21,30 verrà proiettata la commedia italiana “Il regno”, con Stefano Fresi e Max Tortora, di seguito per i venerdi di luglio, il 2 alle 21,30 è prevista la proiezione del film “Si muore solo da vivi”, pellicola del 2020 con Neri Marcorè, Alessandra Mastronardi, Franceso Pannofino, il 9 alle ore 21,30 ci sarà un grande classico, il film “Cenerentola” e il 16 alle ore 21,30 il cult “Il marchese del grillo”.

Infine il 23 ed il 30, alle 21,30, per le serate conclusive della rassegna, si prevede rispettivamente la proiezione di “La vita è una cosa meravigliosa”, tributo a Gigi Proietti e “Gli intoccabili”, tributo a Ennio Morricone.

“Abbiamo voluto per i nostri concittadini un intrattenimento adatto ai gusti di tutti – ha dichiarato il sindaco Luca Giampieri -, offrendo la possibilità di vivere in modo collettivo la nostra piazza di riferimento del centro storico, seguendo insieme eventi sotto al cielo, nelle sere d’estate, dopo tanti mesi chiusi in casa. Un primo piccolo sintomo di un graduale ritorno ad una auspicata normalità, nel pieno rispetto delle distanze e delle normative anti Covid”.

Comune di Civita Castellana

18 giugno, 2021