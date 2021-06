Civita Castellana in festa per il passaggio della Mille miglia

Motori - Il sindaco Giampieri consegna piatti in ceramica a tutti gli equipaggi - Tra i partecipanti anche John Elkann, Valerio Staffelli e Patrizio Bertelli

Civita Castellana – Successo per il passaggio della Mille miglia a Civita Castellana.

La storica manifestazione automobilistica oggi ha attraversato il centro storico civitonico, animando vie e piazze già dalle prime ore del mattino. Una lunga sfilata di Ferrari e auto d’epoca dai modelli esclusivi hanno salutato un paese in festa, dove sventolavano migliaia di bandierine distribuite dal Comune ai cittadini presenti.

Il sindaco Luca Giampieri, insieme al suo vice Matteo Massaini, ha consegnato piatti in ceramica, simbolo della città, appositamente realizzati per l’occasione, a tutti gli equipaggi. La consegna è avvenuta anche grazie alla collaborazione di piccoli aiutanti: le decine di bambini presenti in piazza del Duomo, punto di sosta per il timbro.

Tra i volti noti della 1000Miglia 2021 c’erano l’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli, alla guida dell’auto d’epoca 246 del giornalista Nicola Porro, l’imprenditore John Elkann, a bordo della sua numero 300 e Patrizio Bertelli patron della Luna Rossa Prada.

“Il nostro centro storico per qualche ora oggi è sembrato un set cinematografico – commenta Giampieri –. E’ stato bellissimo vedere tanta gente partecipare allegra e festosa, con ordine e nel rispetto del distanziamento imposto dal Covid-19. Ringrazio chi ha contribuito all’organizzazione di questo spettacolo inedito che abbiamo fortemente voluto per Civita Castellana. Il passaggio della storica 1000Miglia nel cuore della nostra cittadina è una grande gioia, condivisa con i tantissimi adulti e bambini che sono scesi per le strade tutti insieme stamattina. Un veicolo di promozione importante per il nostro territorio”.

18 giugno, 2021