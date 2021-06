Cna Civita Castellana, Giovan Battista Chiodetti eletto presidente

Economia - L'assemblea si è svolta ieri pomeriggio

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – “Una nuova ripartenza esige anche un nuovo slancio del sistema Cna. Il primo impegno è quindi quello del potenziamento dei servizi specialistici, per accompagnare le imprese in un percorso che sarà decisivo per la rigenerazione della nostra economia”. Così Giovan Battista Chiodetti, imprenditore del settore caseario, eletto presidente della sede zonale Cna di Civita Castellana a conclusione dell’assemblea degli associati, tornati a riunirsi “in presenza”.

Si intravedono segnali di ripresa, in particolare per la filiera delle costruzioni, messa in moto dai bonus fiscali per la riqualificazione del patrimonio immobiliare. “Dobbiamo aiutare il tessuto delle micro e piccole imprese a rafforzarsi, ad utilizzare bene tutti gli strumenti a disposizione per l’innovazione delle attività, a non sprecare opportunità. All’azione di rappresentanza svolta nel confronto quotidiano con le istituzioni, ai diversi livelli, per la tutela degli interessi dell’imprenditoria diffusa e per la proposta di soluzioni, Cna affianca una rete di servizi di consulenza e assistenza in fase di evoluzione“, hanno detto, nel corso dell’incontro, Riccardo Pera e Luca Fanelli, responsabili, rispettivamente, dell’area Politiche per il lavoro e dell’area Marketing della Cna di Viterbo e Civitavecchia.

L’Assemblea elettiva è stata anche l’occasione per presentare alcuni bandi e agevolazioni, come, per fare un solo esempio, il bando Isi Inail per il miglioramento della sicurezza sul lavoro (la cui scadenza è imminente).

“Quella della Cna a Civita Castellana – ha sottolineato Chiodetti – è una presenza storica. Sapremo essere vicini alle imprese anche nella complessa sfida del dopo Covid”.



18 giugno, 2021