Cocaina, hashish e mannite in casa: arrestato dai carabinieri

Tarquinia - L'uomo è finito ai domiciliari

Tarquinia – “Deteneva droga in casa per spacciarla, arrestato pregiudicato del luogo”. Lo scrivono in una nota i carabinieri di Viterbo.

“I carabinieri della stazione di Tarquinia hanno perquisito, su disposizione della procura della repubblica di Civitavecchia, due pregiudicati del luogo noti e già denunciati per avere ceduto cocaina in precedenti azioni di spaccio.

A casa di uno dei due hanno trovato occultati 14 grammi di cocaina, 10 di hashish e 9 di mannite. La droga è stata sottoposta a sequestro e il soggetto è stato immediatamente dichiarato in arresto e sottoposto a detenzione domiciliare”.

21 giugno, 2021