Viterbo - Arrestato giovane - Nella sua casa è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione

Viterbo – Coltivava 12 piante di marijuana in una serra, arrestato giovane.

Nella serata dello scorso 23 maggio, gli uomini della polizia di Stato della squadra mobile della questura di Viterbo, nell’ambito di specifici servizi antidroga mirati alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo originario della provincia di Udine e residente a Viterbo.

“Gli operatori – si legge nella nota della questura – in seguito ad attività di osservazione, sono riusciti ad individuare una zona dove era stata segnalata la presenza di una serra con all’interno 12 piante di marijuana. I poliziotti, posizionatosi nelle strade nelle immediate vicinanze, dopo un attento servizio di osservazione, sono riusciti a sorprendere un giovane che, dopo essersi guardato alle spalle in maniera furtiva, attraversava il corso d’acqua lì presente e si recava in direzione della serra”.

Immediatamente raggiunto dai poliziotti, avrebbe un atteggiamento nervoso e insofferente ed è stato sottoposto a perquisizione personale.

All’interno dello zaino sono state rinvenute tre confezioni di fertilizzante intatte, dello stesso tipo e marca di quelle vuote trovate nelle vicinanze della serra.

Durante la successiva perquisizione nell’abitazione del giovane è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione.

Le 12 piante sequestrate, aventi un peso netto complessivo di oltre 6 chilogrammi, sono risultate positive al test cromatico cannibis test.

L’arresto è stato convalidato e il fermato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

25 giugno, 2021