Montefiascone - Andrea Angeli del “Comitato per il bene comune di Montefiascone” in vista delle prossime elezioni di autunno: “A breve una raccolta firme per l’ospedale che necessita di una nuova insegna e di cartelli per il centro vaccini”

Condividi la notizia:











Montefiascone – (m.m.) – “Comunali, entro giugno il nome del nostro candidato sindaco”. Andrea Angeli (Comitato per il bene comune di Montefiascone) in vista delle prossime elezioni di autunno che porteranno al rinnovo dell’amministrazione di Montefiascone.

“Entro giugno – spiega Andrea Angeli – sarà comunicato probabilmente il nome del candidato sindaco che sarà scelto insieme alle varie forze politiche e civili con cui abbiamo già fatto alleanze per le prossime elezioni comunali. Al momento ci sono importanti trattative in corso ma entro la fine del mese arriveremo ad annunciare il nome del candidato primo cittadino della nostra lista”.

Andrea Angeli

Proprio in vista delle elezioni e dei vari programmi che ogni compagine politica presenterà, il “Comitato per il bene comune di Montefiascone” si sta attivando in particolar modo sulla questione ospedale.

Precedentemente Angeli, in qualità di commissario di Forza Italia, organizzò una raccolta firme proprio a favore del centro vaccini a Montefiascone, firme poi portate alle autorità sanitarie.

“Con l’apertura del centro vaccini nel nostro ospedale – continua Andrea Angeli – abbiamo vinto ed è stato portato questo importante servizio in paese per la cittadinanza non solo di Montefiascone ma di tutto il comprensorio. Ma ci sono dei problemi: infatti la gente chiede dove sia l’entrata perché sia la struttura che la strada è priva di cartelli e non c’è un’insegna”.

Montefiascone – L’insegna mancante dell’ospedale

Per questo il “Comitato per il bene comune di Montefiascone” chiede alla Asl un immediato intervento.

“Chiediamo – continua Angeli – che venga subito inserita un’insegna stradale e sia ripristinata quella all’inizio di via Donatori di Sangue in alto dove c’era. Il nostro ospedale deve essere valorizzato. Non è una sola campagna politica; è il bene di Montefiascone. Quello a cui il gruppo sta lavorando. Faccio presente anche la competenza dei dottori ed infermieri che si trovano nella struttura e sempre pronti ad ogni situazione”.

Tra le azioni concrete del Comitato a favore dell’ospedale ci sarà una raccolta firme.

“Verranno prese anche le firme per il nostro ospedale – conclude Angeli -. Faremo quanto possibile per la nostra struttura sanitaria e per questo spero che tanti Montefiasconesi si uniranno alla raccolta firme perché è troppo importante per un Comune che dovrà diventare la perla dell’alto Lazio”.

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021