“Comunali, M5s pronto a scendere in campo”

Fabrica di Roma - Gruppo di attivisti lavora alla certificazione della lista: "Ascolteremo i cittadini e faremo sentire la nostra presenza"

Fabrica di Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Un gruppo di cittadini di Fabrica di Roma, attivisti del Movimento 5 Stelle, è pronto a scendere in campo in vista delle imminenti consultazioni amministrative in programma il prossimo ottobre, chiedendo la certificazione della squadra che comporrà la lista, così come previsto dalle regole del Movimento.

Da mesi si sta lavorando per formulare un programma concreto e realizzabile, frutto di lavoro sui temi che sono emersi da mesi di analisi di documenti relativi alle criticità riscontrate.

Ascolteremo la cittadinanza e faremo sentire la nostra presenza sul territorio per portare la voce dei cittadini nelle sedi istituzionali. Vi terremo costantemente aggiornati sul lavoro svolto e sui temi trattati”.

Giovanni Agostinelli

Simona Sassara

Giampaolo Merli

Ugo Cristofari

Massenzio Mauri

Romualdo Mazzei

24 giugno, 2021