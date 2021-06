Conclusa la Summer school dedicata al rapporto tra diritti e disabilità

Viterbo - Le famiglie collegate da tutta Italia hanno potuto confrontarsi con tutti gli esperti presenti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa con enorme successo la Summer School 2021 dedicata al rapporto tra diritti e disabilità, che si è tenuta in modalità webinar dal 22 al 26 giugno.

Grande partecipazione da parte delle famiglie che si sono collegate da tutta Italia e hanno potuto confrontarsi con tutti gli esperti presenti.

A questo progetto – organizzato dalla Fondazione Oltre Noi Onlus di Viterbo, con il contributo della Fondazione Carivit e della Associazione Viterbo Con Amore, in collaborazione con Associazione Italiana Sindrome X Fragile – hanno dato il loro importantissimo contributo molti figure attive sul campo della tutela dei diritti delle persone disabili.

Con l’avvocato Gianfranco De Robertis di Anffas Nazionale abbiamo parlato di lavoro, di dignità lavorativa, di come una delle discriminazioni più rilevanti per la persona con disabilità è che non sia garantita la propria dignità di lavoratore al pari di qualsiasi altro.

Abbiamo discusso della legge 112/2016, una legge innovativa ma ancora carente sotto l’aspetto economico per garantire alla persona con disabilità un’autonomia, una vita nella quale questi ragazzi e ragazze possano sperimentare quotidianamente il vivere in un contesto in cui ci siano dei pari, sempre seguiti da operatori specializzati.

E in merito al tema della legge 112/2016, è stato reso noto durante queste giornate che la Asl di Viterbo ha accolto con entusiasmo la proposta della Fondazione Oltre Noi di istituire un tavolo tecnico sul durante e dopo di noi, insieme con l’assessorato ai servizi sociali del comune di Viterbo, proponendo per lo stesso il coinvolgimento dei due sovra-ambiti e la partecipazione dei responsabili dei 5 uffici di piano della Provincia di Viterbo.

“Un traguardo davvero importante – ha commentato con soddisfazione la presidente della Fondazione Oltre Noi Alessia Brunetti – che rappresenta un punto di partenza nella realizzazione dei progetti di vita indipendente per le persone con disabilità sul nostro territorio”.

I lavori della Summer School sono proseguiti con il confronto tra Leonardo Callegari e il Professor Andrea Canevaro sul tema dell’economia inclusiva; sono stati con noi anche la dottoressa Tiziana Biolghini, dirigente della Regione Lazio e il Professor Angelo Righetti, esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed insieme alle numerose famiglie e operatori collegati ci siamo confrontati sul budget di salute.

Siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto e felici di aver ricevuto un importantissimo contributo dagli interventi delle autorità che hanno partecipato alla giornata del 25 giugno e che ringraziamo calorosamente, Alessandra Troncarelli, Assessore Politiche Sociali della Regione Lazio, Giovanni Maria Arena, Sindaco di Viterbo, Antonella Sberna, Assessore Comune di Viterbo, delega servizi sociali, Vincenzo Falabella, Presidente nazionale Fish Onlus, Francesco Monzillo, Segretario Generale Camera di Commercio di Viterbo, Aldo Piermattei, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Carivit.

Grazie a tutti i partecipanti, grazie per essere stati partecipi di questo percorso straordinario di formazione. La realizzazione sociale non ha prezzo, questo significa fare rete: prepararsi e muoversi insieme per vincere le battaglie quotidiane per noi e i nostri figli.

Ci auguriamo di rivederci il prossimo anno con degli eventi in presenza.

Fondazione Oltre Noi Onlus

29 giugno, 2021