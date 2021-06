“Confronto di Fiuggi, emerse risposte sulla ripartenza del turismo”

Politica - L'assessore al Turismo della regione Lazio, Valentina Corrado, questa mattina alle terme di Bonifacio VIII per il convegno "Ritorno al futuro: il mondo che verrà"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “La cornice delle Terme di Fiuggi è stato il luogo ideale per confrontarci e dare risposte sulla ripartenza del turismo che deve necessariamente seguire formule e modelli diversi rispetto a quelli adottati finora”. Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado, intervenendo questa mattina alle terme di Bonifacio VIII a Fiuggi al convegno dal titolo “Ritorno al futuro: il mondo che verrà”.

“Fiuggi – ha detto l’assessore – è identificata come la meta perfetta per soggiorni lunghi di benessere e relax tutto l’anno, ha un patrimonio unico che è rappresentato dalle sue terme, ma ha anche molto altro, il golf, il settore convegnistico, percorsi storici e naturalistici, una forte tradizione enogastronomica con prodotti di altissima qualità. Sono gioielli come Fiuggi che rendono attrattivo e ricco il Lazio.

“Nel Lazio abbiamo tutto, è una piccola Italia, e la presenza di Roma, la città rterna, deve fare da traino al turismo per l’intera regione – ha aggiunto -.La misura del mio Assessorato, “Più notti, più sogni” va in questa direzione: la spinta per la ripartenza può arrivare ampliando l’offerta, aumentando la permanenza di chi sceglie il Lazio e quindi l’attrattività dei territori”

“Stiamo investendo tanto, anche in promozione e valorizzazione per far conoscere il Lazio con campagne mirate e una programmazione strategica – ha concluso l’assessore Corrado -. Con le nostre campagne di comunicazione, accendiamo i riflettori su tutti i luoghi di rilevanza turistica della regione: dai centri termali ai campi da golf, dai parchi divertimento, alle riserve naturali, dai parchi urbani ai borghi gioiello. Ci sono tanti buoni motivi per scegliere di visitare i nostri territori e vivere tante possibili esperienze”.

19 giugno, 2021