“Congratulazioni al Monterosi per la vittoria del campionato”

Angelo Moracci

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Congratulazioni al Monterosi Fc per la vittoria del campionato di serie D e per il raggiungimento della serie C. Un risultato storico, che non ha precedenti nella nostra provincia e che nella prossima stagione consentirà alla Tuscia di partecipare alla lega Pro con due rappresentanti del territorio.

Un traguardo, quello del Monterosi, che però non stupisce perché è il frutto dell’impegno e del lavoro di anni. E che è stato raggiunto con una cavalcata trionfante e con numeri che raramente si registrano in serie D.

Pertanto, a nome della Delegazione provinciale di Viterbo, faccio le congratulazioni al presidente Capponi, al mister D’Antoni, alla squadra e a tutto lo staff del Monterosi per la bella vittoria ottenuta.

Delegato provinciale Figc Viterbo

3 giugno, 2021