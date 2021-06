Lettere - Viterbo - La proposta di Renato Petroselli

Condividi la notizia:











Viterbo dall’alto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Conosciamo bene Viterbo, facciamola raccontare dai turisti.

Torno a fare delle considerazioni, augurandomi di alimentare delle note di riflessione per cercare di migliorare la realtà della vita quotidiana di chi vive nella nostra città.

Sapete, conoscendomi, che parlo da semplice cittadino, sprovvisto di titoli accademici, quindi nulla di dottore, professore o altro. Sono un cittadino viterbese che rappresenta soltanto sé stesso, che però, da curioso, cerca di capire senza pregiudizi come funziona il mondo che ci circonda.

Parla una persona che vive la realtà della città, e che sa anche ascoltare le persone che da turisti, girano Viterbo, vorrei testimoniare alcune semplici cose.

Premesso che sarebbe auspicabile ambire al miglioramento collettivo per tutti coloro che per libera scelta abitano il nostro territorio, devo dire che molte persone, forestiere, danno dei giudizi soddisfacenti sulla bellezza della città, la paragonano anche a realtà forse mediaticamente più blasonate e turisticamente più frequentate.

Quello che mi fa piacere è che molte persone la vorrebbero abitare come residenti e quindi cittadini in pianta stabile. A detta di molti, hanno visitato altre realtà della nostra amata Italia e visitando per la prima volta Viterbo, ne sono soddisfatte e colpiti positivamente. Domanda: forse perché la conoscono poco?

Sappiamo che per apprezzare forse una piccola visita frettolosa non è sufficiente, specialmente se fatta in gruppo, con persone di vedute e curiosità eterogenee con interessi poco “acculturati”. Le cosiddette visite mordi e fuggi hanno valori emozionali diversi e quindi basterebbe poco da parte dell’amministrazione cittadina a soddisfare le aspettative dei visitatori.

Altro è però fare essere soddisfatte le persone che vivono da residenti la città, quello dipende anche dai singoli da come si rapportano con gli altri, e dai loro comportamenti quotidiani. Ovviamente la città che si ama e si sceglie come propria per viverci deve essere rispettata, da esseri umani e dagli animali. Una città bella andrebbe curata e tutelata da tutti.

Renato Petroselli

Condividi la notizia:











17 giugno, 2021