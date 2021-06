“I contributi previsti dal decreto Sostegni bis stanno incominciando a partire”

Economia - Lo annuncia il presidente Mio Italia (Movimento imprese ospitalità) Paolo Bianchini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo la denuncia e la protesta di Mio Italia, i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis stanno cominciando a partire. Finalmente. Anche se in ritardo di una settimana.

E chi conosce, perché la vive, la situazione del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca), penalizzato per 14 lunghi mesi da chiusure e restrizioni non supportate da riscontri scientifici, sa che sette giorni possono fare la differenza fra il fallimento e l’ossigeno per la ripresa.

Purtroppo, bisogna stare sempre in allerta: non si può mai prendere fiato in questo Paese.

La nostra denuncia ha smosso persone e apparati burocratici dal torpore, chiamiamolo così. Ma non tutta la politica è stata insensibile ai problemi del comparto Horeca, che vale il 30% del Pil, promuove il made in Italy e attrae turismo.

In questo senso ringraziamo il senatore Salvini per essersi attivato immediatamente, dando risalto alla vergogna dei contributi sbandierati e lasciati nel cassetto.

Presidente Mio Italia (Movimento imprese ospitalità)

23 giugno, 2021