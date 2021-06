Ministero della Salute - Tasso di positività allo 0,6%

Roma – Coronavirus, oggi 495 nuovi casi e 21 morti.

Sono i dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute sui contagi in Italia.

Ieri i positivi erano 881 e 17 le vittime per un totale di 127mila 291 decessi dall’inizio della pandemia.

11mila 320 le persone guarite.

Calano i contagi per un minore numero di tamponi effettuati, 81mila 752, e cioè circa 69mila in meno rispetto alle ultime 24 ore.

Il tasso di positività si attesta allo 0,6%.

In calo anche i ricoveri: quelli ordinari sono 54 in meno (per un totale di 2390) e le terapie intensive sono 4 in meno, arrivando a 385.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 21 giugno 2021

21 giugno, 2021