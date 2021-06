Corri Orte, l’Alto Lazio il team con il maggior numero di iscritti

Sport - Atletica leggera - I 15 atleti viterbesi tra i protagonisti della manifestazione del 13 giugno

Orte – Il quartiere Petignano

Orte – Ritornare alle gare in tempo di pandemia è stata una cosa strana.

Per la quarta edizione del Corri Orte del 13 giugno con partenza dalla zona termale di Orte dove sono state allestite dall’organizzazione le postazioni per il controllo della temperatura, il tavolo per la autocertificazione dello stato di salute degli atleti, il distanziamento, le mascherine prima e dopo la gara e tutte le disposizioni in materia di prevenzione Covid per le manifestazioni sportive.

Sicuramente una situazione anomala rispetto allo stato di consociatività dei tempi passati di cui questo tipo di manifestazioni erano un fattore portante. Comunque una piccola rinasacita.

La gara con circa 150 atleti si è svolta nelle zone limitrofe alle Terme di Orte, in piena campagna su un percorso decisamente pianeggiante con piccoli e brevi tratti di modesta salita.

L’Alto Lazio con 15 atleti è risultato il team con il maggior numero di iscritti: per le donne Anetrini, Arigoni e Santini; per gli uomini Ottavianelli, Natili, Olivieri, Nesta, Capozucchi, Grossi, Pieralisi, Patrizi, Arsenti, Percossi, Altigieri e Malatesta.

La gara è stata vinta dal giovane Umberto Persi con il tempo 32,12 con alle spalle Giorgio Calcaterra. Per le donne la prima ad arrivare con il tempo 40,27 è risultata Annalaura Bravetti.

Ottimi risultati per le ragazze Alto Lazio che sonno arrivate rispettivamente per le proprie categorie prima Santini M, seconda Arigoni e terza Anetrini mentre per gli uomini ottimo 22esimo posto assoluto per Ottavianelli seguito da Pieralisi, Olivieri e Natili.

16 giugno, 2021