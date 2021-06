“Parchi, cimitero, strade, la giunta Giampieri non ha affrontato nemmeno un problema”

Civita Castellana - Comune - Assemblea in piazza San Clemente a un anno dall'insediamento del centro destra - Organizzata da Pd, M5s, Prc e M5s - Sabato 19 alle 18

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – A distanza di quasi un anno dall’insediamento della giunta Giampieri, l’amministrazione comunale non ha ancora affrontato, neanche preliminarmente, almeno una delle tante piccole e grandi problematiche che affliggono la nostra città.

La pulizia e il decoro continuano ad essere ampiamente trascurate, come dimostrano le condizioni vergognose del cimitero comunale, dei parchi pubblici e delle strade;

la macchina amministrativa continua ad essere bloccata, con l’ufficio tecnico addirittura senza dipendenti in un momento di grandi investimenti pubblici nazionali ed europei.

Le opportunità dei bandi sono state finora perse. Su tutte quelle per il Belvedere Falerii Veteres e per la ristrutturazione/costruzione di asili nido e servizi per la famiglia;

le opere pubbliche già cantierate dalle giunte precedenti sembrano essere in stallo, come la Piscina, la scuola Gianni Rodari, e il vergognoso stato del Parco Ivan Rossi che al termine dei lavori continua a presentare evidenti situazioni di pericolo.

In quasi un anno di Governo della città abbiamo assistito soltanto a propaganda politica vuota di contenuti e ad una evidente mancanza di programmazione e idee per la nostra città.

Per questo, di fronte all’immobilismo e all’assenza dell’Amministrazione Comunale, i rappresentanti dei gruppi politici di Rifondazione Comunista, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Articolo Uno hanno ritenuto fondamentale iniziare un percorso di incontro, ascolto e confronto pubblico con i cittadini per costruire insieme il futuro di Civita Castellana e passare dalla protesta alla proposta.

Costruiremo un metodo di confronto diretto per garantire ai cittadini un punto di riferimento attivo e costante, portando in Consiglio Comunale le problematiche e le proposte emerse dagli incontri pubblici che mensilmente organizzeremo in piazza e rendervene conto sistematicamente.

Diamo perciò appuntamento ai civitonici sabato 19 giugno alle ore 18 a piazza San Clemente per inaugurare una nuova stagione politica all’altezza delle sfide e aspettative della nostra Città.

Parteciperanno all’assemblea pubblica i rappresentanti dei partiti di Rifondazione, Pd, M5s e Art1, l’Anpi, rappresentanti delle associazioni sindacali locali, i comitati per la salvaguardia dell’ambiente e per l’acqua pubblica.

Perché libertà è partecipazione.

Simone Brunelli – PD

Nicoletta Tomei – PD

Domenico Cancilla Midossi – PD

Yuri Calavieri – PRC

Maurizio Romani – PRC

Valerio Biondi – M5S

18 giugno, 2021