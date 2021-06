“Covid, dalla Regione oltre 2 milioni per cinema e teatri”

Lazio - Il governatore Nicola Zingaretti annuncia l'approvazione di nuovi contributi a fondo perduto

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Le riaperture dei cinema e dei teatri di questi giorni sono un bellissimo segnale di ritorno alla normalità. Ora è il momento di restare accanto ai gestori delle sale per aiutarli a ripartire in sicurezza e metterli in condizione di offrire il meglio a chi sta tornando a frequentare le sale.

Da sempre crediamo nell’importanza dell’audiovisivo, per questo, da quando è iniziata l’emergenza provocata dal Covid, ci siamo subito attivati mettendo in campo numerose iniziative e interventi per un totale di quasi 3 milioni di euro. Questi nuovi fondi rappresentano un ulteriore segnale di quanto la Regione vuole essere al fianco di tutti i lavoratori di questo settore”.

Con queste parole il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, annuncia l’approvazione da parte della giunta regionale del Lazio di nuovi contributi a fondo perduto in favore degli esercenti che gestiscono le sale cinematografiche e sale teatrali nella Regione Lazio.

Si tratta di 2,2 milioni di euro per aiutare un settore che ha sofferto enormemente nel periodo di chiusura a causa della pandemia. Il nuovo stanziamento prevede nello specifico 1,2 milioni di euro in favore dei gestori delle sale cinema e 1 milione di euro per i gestori delle sale teatrali.

4 giugno, 2021