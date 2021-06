Covid, Draghi pronto a prorogare lo stato di emergenza

Coronavirus - Il premier lo vorrebbe estendere fino al 31 dicembre - Preoccupano le varianti e la campagna di vaccinazione da portare avanti

Roma – Il premier Mario Draghi contrario a sospendere lo stato di emergenza per il Covid-19 in Italia. Per questo sarebbe pronto a prorogarlo almeno fino al 31 dicembre.

Mario Draghi

Nonostante i casi e i contagi siano in calo in tutta la penisola e le riaperture riguardino sempre più settori, per il presidente del consiglio, dunque, non sarebbe ancora arrivato il momento di abbassare del tutto la guardia. Così lo stato di emergenza la cui fine da decreto è fissata al 31 luglio dovrebbe essere prorogato fino alla fine dell’anno.

Le indiscrezioni arrivano dal Messaggero, che cita fonti “autorevoli” di Palazzo Chigi per le quali la proroga sarebbe “certissima“. “L’emergenza sanitaria a luglio non sarà finita – spiegano – come è evidente. E non sarà conclusa neppure la fase più intensa della campagna vaccinale. In più, ci sarà da affrontare la situazione che seguirà alle vacanze estive e garantire una ripartenza ordinata e sicura a settembre-ottobre. Insomma, abbiamo davanti mesi complicati, senza contare che c’è il rischio delle varianti”.

16 giugno, 2021