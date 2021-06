Crisi Covid, l’Ordine di Malta consegna pacchi alimentari a trenta famiglie indigenti

Orte - I volontari sono in azione ogni settimana da marzo

Condividi la notizia:











Orte – Riceviamo e pubblichiamo – I volontari del Gruppo assistenza beneficenza e carità di Orte continuano a operare nella capillare distribuzione di generi alimentari.

Solo nella prima settimana di giugno, superando ogni difficoltà, sono riusciti a raccogliere, confezionare e distribuire prodotti di prima necessità a trenta famiglie indigenti del territorio.

La richiesta di aiuto, in progressivo aumento, obbliga davvero tutti ad un maggiore sforzo, per far fronte a ogni emergenza.

È grazie alla generosità di molti benefattori ed estimatori della delegazione di Viterbo-Rieti che si sono potute realizzare varie iniziative di carattere caritativo e assistenziale.

Dallo scorso marzo, cioè dall’inizio della pandemia, il gruppo, con regolare cadenza settimanale, ha tenuto aperte le porte della sede di Orte Scalo per l’opera di soccorso.

“Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori” disse papa Francesco nell’udienza del 2 settembre 2020. Tutti i volontari Abc di Orte, senza alcuna esitazione, hanno scelto di uscire migliori dalla grave situazione di emergenza.

Ordine di Malta

Delegazione Viterbo-Rieti

Condividi la notizia:











10 giugno, 2021