Crolla palazzo di 12 piani a Miami, si temono numerose vittime

Miami – Crolla un palazzo di 12 piani a Surfside, a Miami, in Florida, si temono numerose vittime.

Ancora da chiarire cosa abbia causato il crollo e quale sia il numero di feriti e vittime, anche se un pompiere presente sul posto ha parlato di diversi morti. Sul posto sono intervenute decine di squadre di soccorso della contea e delle città circostanti. Testimoni riferiscono che si sentirebbero urla provenire dalle macerie.

“Oltre 80 squadre di soccorso sono sul posto”, si legge sull’account Twitter del dipartimento dei vigili del fuoco.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021