Crolla una scuola in costruzione, tre morti e nove feriti

Anversa - Due operai sarebbero ancora dispersi

Anversa – Tragedia nella città di Anversa, in Belgio, dove una scuola elementare in costruzione è crollata. Il bilancio è di tre morti e nove feriti, di cui otto sarebbero in gravi condizioni.

Anversa – La scuola crollata

Il crollo dell’edificio è avvenuto nella giornata di ieri. Ad essere travolti dalle macerie sono stati gli operai che stavano lavorando alla scuola. Sembrerebbe che due operai siano ancora dispersi.

Non sono ancora note le cause del crollo.

19 giugno, 2021