CureVac, il vaccino tedesco non supera il test di efficacia

Tubinga – Il vaccino tedesco CureVac contro il Covid non supera il test di efficacia.

A comunicarlo la stessa casa farmaceutica produttrice. In uno studio di fase 3, il siero ha dimostrato efficacia pari al 47%, troppo bassa per lo standard qualitativo per un vaccino contro il Coronavirus che l’Organizzazione mondiale della sanità ha posto al 70%.

La società CureVac ha sede a Tubinga, in Germania e il suo vaccino è realizzato con la tecnologia dell’RNA messaggero, che è anche alla base dei vaccini di Pfizer e Moderna, efficaci al 95%.

La notizia ha fatto crollare in borsa il titolo tedesco e creato preoccupazione anche in Europa. L’Unione europea aveva opzionato fino a 405 milioni di dosi CureVac e la stessa Italia ne attendeva quasi 30 milioni totali, un valore superiore a quello dell’intera fornitura del vaccino Johnson & Johnson.

17 giugno, 2021