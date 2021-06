Da oggi al ristorante anche al chiuso e torna il caffè al bancone

Coronavirus - Resta il limite di quattro persone per tavolo, ad eccezione dei conviventi - Le nuove regole in vigore da martedì primo giugno

Roma – Caffè al bancone del bar e pranzo e cena anche al chiuso, nelle sale interne dei ristoranti. Scattano da oggi, martedì primo giugno, le nuove regole per quanto riguarda la ristorazione.

Caffè al bancone

Da questa mattina, infatti, è consentito in tutta Italia consumare cibi e bevande al chiuso. Seduti al tavolo o in piedi al bancone dei locali, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e degli orari del coprifuoco 23-5, che da lunedì 7 giugno, slitterà alle 24 in tutto il paese.

Per quanto riguarda il numero di commensali, nelle attività di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi. Limite che resta sia nelle zone gialle che in quelle bianche. A precisarlo il ministero della Salute, richiamandosi al dpcm dello scorso 2 marzo.

Inoltre tra un tavolo e l’altro ci dev’essere la distanza di almeno un metro, che può salire a due in base allo scenario epidemiologico. Si può scendere sotto il metro se tra i tavoli ci sono barriere fisiche di separazione, che non ostacolino però il ricambio d’aria. È possibile anche giocare a carte al tavolo del bar, ma sempre con la mascherina e con un’adeguata disinfezione periodica dei mazzi oppure con la loro sostituzione.

È possibile il servizio a buffet ma i clienti non possono toccare il cibo: deve essere il personale a somministrare i piatti. Il self-service è consentito solo nel caso di prodotti monodose. È necessario inoltre distribuire i cibi senza provocare assembramenti e tenendo la distanza di almeno un metro tra le persone.

1 giugno, 2021