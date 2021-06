Coronavirus - Resta obbligatoria in condizioni di assembramento - Tutta Italia in zona bianca

Roma – Da oggi stop alle mascherine all’aperto.

Tutte le regioni sono infatti in zona bianca, e arriva il nuovo provvedimento dopo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico.

Coronavirus – Mascherina

”Dal 28 giugno – ha fatto sapere anche il ministro della Salute Roberto Speranza – superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts.

La mascherina viene tuttavia raccomandata per i soggetti fragili e immunodepressi e l’obbligo resta in caso di assembramento.

Il dispositivo di sicurezza, inoltre, deve essere sempre indossata negli ambienti sanitari secondo i protocolli in essere, in tutti i mezzi di trasporto pubblico; devono essere rispettate, inoltre, le disposizioni e i protocolli stabiliti per l’esercizio in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative”.

La mascherina Sarà sempre obbligatoria nei luoghi al chiuso come musei, cinema e teatri. Nei cinema o teatri all’aperto, invece, andrà indossata laddove ci sarà rischio assembramento. Confermata anche all’interno dei negozi e dei centri commerciali, e poi sui treni e durante i viaggi in aereo.

28 giugno, 2021