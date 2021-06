“Dal 30 maggio il turismo è ripartito nell’Etruria e nella Tuscia”

Economia - L'analisi del Progetto Sviluppo Etruria - Tuscia

Condividi la notizia:











Viterbo – Porta Romana

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mauro Belli, presidente Adoc – Direzione progetto Sviluppo Etruria – Tuscia, ha rilevato tramite l’ indagine dell’Osservatorio sul Turismo, un forte aumento di turisti in occasione di Cantine aperte (turismo del vino) e oltre 2mila presenze (rispettando le norme Covid) alla Maratona della Francigena, tenutasi domenica 30 maggio.

Civita di Bagnoregio e Bolsena sono ritornate così ad esser visitati da oltre 3-4mila turisti nel fine settimana. Aumenti di turisti italiani e qualche straniero, anche per le Cantine della Teverina ed il Muvis (museo del Vino e delle Scienze agroalimentari) di Castiglione in Teverina, compresi i musei: Taruffi e delle Frane di Bagnoregio, della Stampa di Montefiascone, di Viterbo, di Ferento e Tarquinia.

Stessa cosa al quartiere Medioevale di Viterbo e a Bagnaia, nelle località di mare con siti etruschi come Tarquinia e Montalto-Vulci, nei borghi con eccellenze architettoniche e artistiche come Bomarzo, Caprarola, Calcata, Celleno, Sant’Angelo, Soriano e Vitorchiano.

Veramente possiamo dire che dal 30 maggio ed il ponte del 2 giugno, il turismo è ripartito nell’Etruria – Tuscia e non solo.

Anche gli alberghi, case vacanze, B&B e camping stanno ricevendo numerose prenotazioni, in gran parte di Italiani ma anche di stranieri, che fanno ben sperare.

Le città d’arte come Roma, Firenze e Venezia testimoniano questa tendenza di ritorno, anche se graduale, degli stranieri. Molti di questi, per motivi di sicurezza Covid, preferiranno i piccoli centri come quelli della Etruria – Tuscia.

Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia , proprio per questo, sarà parte attiva alla tavola rotonda “Le terre della Tuscia” e alla presentazione della guida sui Cammini della Tuscia, che si terrà il 17 giugno al Muvis di Castiglione in Teverina.

Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia lavorerà, come sta facendo da oltre 13 anni, in sinergia con le aziende, come la new entry Famiglia Cotarella, le reti di imprese innovative Arts Italy, Bagnoregio welcome, Conosci Soriano, Enjoy Viterbo, Bomarzo Polimartium, il network di operatori e tour operator italiani ed esteri, le associazioni di categoria e gli specialisti della comunicazione e i mass media.

Tutti insieme per costruire e rafforzare la rete tra tutti i sindaci e i comuni della Etruria – Tuscia, le province (Viterbo e Terni) e le Regioni (Lazio, Umbria,Toscana) e dare vita, con l’apporto del network di project manager, docenti universitari e professionisti specializzati, a una serie di progettualità innovative e sostenibili, di itinerari, percorsi e pacchetti turistici. Questo lavoro di coordinamento verrà fatto su tutti i diversi turismi ad iniziare dall’ enoturismo, dal motivazionale, dal culturale e di prossimità che stanno registrando una notevole crescita.

La nostra Tuscia, solo cosi’, con un lavoro capillare in rete e solidale, denominato Sistema Etruria – Tuscia, ce la farà a riprendersi.

Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021