“Dalla regione uno sforzo enorme per contenere i danni della pandemia”

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’anno della pandemia e della crisi sanitaria l’impegno della Regione Lazio verso imprese, famiglie, lavoratori e disoccupati si è tradotto in provvedimenti mirati a contenere l’impatto dell’emergenza sul sistema economico e produttivo del territorio.

Un sforzo consistente, certificato anche dall’Osservatorio dell’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie ‘Massimo Severo Giannini’ (IssiRfa-Cnr) e presentato oggi nel Rapporto annuale di Banca d’Italia sull’economia del Lazio.

Una attestazione degli enormi sforzi e soprattutto dell’imponente lavoro che la giunta Zingaretti ha fatto e sta continuando a portare avanti per limitare i danni della recessione inevitabile causata dal Covid sul motore dell’economia del Lazio.

Le misure messe in campo sono state rivolte a diversi settori, dal turismo alla cultura, comparti strategici per la nostra economia, e comunque verso tutte quelle attività e quegli imprenditori, medi o piccoli, che hanno avuto e hanno bisogno di un aiuto per uscire finalmente dall’emergenza.

18 giugno, 2021