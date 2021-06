Damiano e Thomas dei Maneskin si baciano in diretta tv in Polonia: “L’amore non è mai sbagliato”

Cronaca - Il frontman del gruppo: "Ognuno deve poterlo fare senza paura"

Cronaca – I Maneskin si stavano esibendo in diretta su un televisione pubblica polacca, quando il frontman della band Damiano e il chitarrista Thomas si sono baciati per mostrare il loro sostegno alla comunità Lgbtq+. “L’amore non è mai sbagliato”, ha urlato Damiano dal palco.

Il bacio tra Damiano e Thomas dei Maneskin

È successo in un concerto andato in onda nella serata di sabato. I Maneskin stavano suonando “I wanna be your slave”, una delle loro ultime canzoni. Il cantante Damiano ha avvicinato il chitarrista Thomas, i due si sono prima abbracciati poi si sono baciati mentre venivano ripresi dalle telecamere. La band italiana ha voluto infatti mandare pubblicamente un messaggio di vicinanza e supporto alla comunità Lgbtq+ in un paese, la Polonia, dove i diritti di omosessuali, bisessuali e transgender non sono ancora sviluppati.

Equal rights for the LGBTQIA+ community 🏳️‍🌈.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG 💜 pic.twitter.com/dmbFukYQEK — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021

Dopo il bacio, Damiano ha poi fatto un breve discorso per chiedere pari diritti per la comunità Lgbtq+. “Crediamo a tutti debba essere concesso di fare questo senza paura. Crediamo che tutti debbano essere completamente liberi di essere quello che vogliono. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato”.

Il video del bacio è stato poi ripreso e pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della band, con la scritta: “Uguali diritti per la comunità Lgbtqia+”.

27 giugno, 2021