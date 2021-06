“De Carolis non voleva criticare me, ma determinati comportamenti”

Viterbo - Comune - Il sindaco Arena dopo le critiche dell'assessore al Turismo per la città sporca è certo che le invettive non fossero rivolte a lui, nonostante la delega all'Ambiente sia del primo cittadino

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “L’assessore De Carolis non voleva criticare me”. Il sindaco Giovanni Arena ne è sicuro, dopo che il suo responsabile a Cultura e Turismo si è scagliato contro la città sporca nel fine settimana.

Una brutta cartolina per i turisti. Ma il responsabile all’Ambiente in giunta è lo stesso primo cittadino. Impossibile non collegare la critica, a chi politicamente è a capo di quel settore.

Eppure, Arena ha una diversa opinione. “Ne abbiamo parlato anche l’altra mattina – spiega il sindaco – anche io vado in giro molto presto in centro e ho visto determinate situazioni.

Non credo, tuttavia, che De Carolis pensasse di criticare me, se l’è presa con comportamenti non adeguati.

Non ci vedo una critica rivolta a me. Tutti i giorni abbiamo modo di parlarne di situazioni simili”. Per le quali Arena sta pensando a una soluzione.

“In alcune foto ho visto rifiuti abbandonati be un cestino vuoto. Detto questo, cercheremo di far svuotare i raccoglitori prima, in modo che alle nove sia tutto pulito. Questo da una parte, mentre dall’altra, simili comportamenti andranno sanzionati”.

Il primo cittadino ha in mente anche altro: “Nell’ordinanza che sto per emanare, sul divieto di consumare bevande in contenitori di vetro solo nei locali e relative pertinenze, sarà specificato che gli esercizi che li somministrano abbiano contenitori nei pressi, dove gettare vetro e plastica, così da migliorare la situazione.

Nei fine settimana o anche in altre situazioni, mi trovo a dover firmare ordini di servizio per ripulire, è successo anche dopo la Mille miglia”.

22 giugno, 2021