Tuscania – Festa della lavanda

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – La decima edizione della Festa della Lavanda a Tuscania, coincide con il lento ritorno alla “normalità”, dopo il lungo e triste periodo delle restrizioni rese necessarie per contrastare la pandemia.

La lavanda e il suo profumo nella storia hanno più volte evocato, tra mito e realtà, il bisogno di purificazione. Già gli antichi romani la usavano nei riti di purificazione, per sanare e purificare l’acqua dei bagni grazie alle numerose proprietà che venivano attribuite a questa pianta dalle conoscenze mediche del tempo.

Quest’anno la pro loco di Tuscania in collaborazione con il comune di Tuscania organizza la decima edizione della festa della Lavanda nei giorni 3 e 4 luglio. Ai due giorni della sagra si aggiunge un prologo dedicato all’inaugurazione che si svolgerà venerdì 2 Luglio alle 19,30 in largo Tor di Lavello con ospite d’onore il noto giornalista Osvaldo Bevilacqua già cittadino onorario di Tuscania che animerà la serata proponendo un racconto/intervista sulla storia della lavanda a Tuscania.

Per creare una gradevole ed artistica atmosfera per l’inaugurazione saranno accese sulla panoramica piazza storica di Tor di Lavello, su tutte le mura castellane, i parcheggi a ridosso delle mura fino a piazza Italia delle luci a tema veramente suggestive.

Tutte le iniziative in programma saranno realizzate in ottemperanza delle disposizioni anti-Covid in vigore al momento della manifestazione. Per evitare inopportuni assembramenti quest’anno è stato ampliato considerevolmente il percorso fieristico, includendo vie e piazze del centro storico ed altri spazi adiacenti, finora non inclusi nella manifestazione.

Il percorso della manifestazione all’interno del centro storico in via Roma, via Torre di Lavello, largo Torre di Lavello prevede installazione di decorazioni ed eventi culturali. All’esterno del centro storico in viale Trieste con apertura dalle 10 sono allestiti gli spazi dei produttori di lavanda con dimostrazioni sulla lavorazione della lavanda e l’ estrazione dell’olio essenziale e il mercatino con oggetti e derivati della lavanda.

Tutto dedicato ai bambini il programma della festa della Lavanda che si svolge in viale Volontari del Sangue con giochi e animazioni. Per gli amanti della cultura saranno organizzate visite guidate alle suggestive Basiliche Romaniche di San Pietro e Santa Maria Maggiore.

24 giugno, 2021