“Decine di milioni di euro per l’area di crisi complessa Terni-Narni”

Politica - Lo fanno sapere i senatori della Lega Lucidi, Briziarelli e Alessandrini: "Quattro progetti finanziati e due contratti di sviluppo"

Terni – Riceviamo e pubblichiamo – Per l’area di crisi complessa di Terni e Narni, a valle della missione della X commissione del Senato, sono proseguite a Roma nella giornata odierna le audizioni che hanno coinvolto il ministero dello Sviluppo economico per tramite del dottor Calabrò e di Invitalia con il dottor Praticò.

In generale è emerso che visione e progetti individuati dalla regione Umbria sono ben definiti e questo è stato fatto anche tramite un’analisi molto accurata, che ha reso possibile focalizzare in maniera opportuna e con obiettivi chiari lo stato attuale e le prospettive future per l’area.

Quattro i progetti principali finanziati, affiancati da due contratti di sviluppo, per un intervento complessivo che si attesta in decine di milioni di euro.

I senatori della Lega Lucidi, Briziarelli e Alessandrini esprimono soddisfazione per la relazione svolta durante l’audizione e in particolare, anche oggi, “abbiamo cercato di enfatizzare alcuni punti per noi importanti che sono: l’università e ricerca come perno intorno al quale far ruotare l’innovazione dell’area ternana, partendo principalmente dall’area di Pentima; la necessità di mettere a disposizione delle imprese, delle infrastrutture degne di questo nome, che possano aumentare il potenziale del territorio ternano, e infine la prospettiva di una maggiore diversificazione e verticalizzazione dei progetti”.

Dal dibattito di oggi sono emersi alcuni spunti interessanti, in particolare: “oltre alla riproposizione dello strumento legislativo, cercheremo di lavorare per migliorare la sinergia dei progetti con indotti diretto e indiretto per le aziende e integrazione delle filiere produttive”.

“Inoltre – chiude la nota dei senatori della Lega – abbiamo individuato nel maggior coordinamento fra i ministeri una leva sulla quale agire per migliore l’efficacia degli strumenti dell’area di crisi complessa”.

Stefano Lucidi, Luca Briziarelli, Valeria Alessandrini

Senatori Lega

16 giugno, 2021